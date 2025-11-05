63-Jähriger sprang im Zillertal von abstürzendem Motorkarren

Brandberg – Glück im Unglück hatte am Dienstag ein 63-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Brandberg im Zillertal. Der Mann führte gegen 10.15 Uhr mit seinem Motorkarren Feldarbeiten in steilem Gelände durch. Als er bergabfuhr, geriet das Fahrzeug rückwärts ins Rutschen und stürzte daraufhin etwa 120 Meter weit ab. Dem Österreicher gelang es, von dem Motorkarren abzuspringen.