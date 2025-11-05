Marty, Doc & der DeLorean
Kultquiz zum 40er: Wie gut kennt ihr „Zurück in die Zukunft“?
Vor 40 Jahren bei Publikum und Kritikern ein Erfolg: Zurück in die Zukunft.
© Amblin Entertainment, Universal
Vor 40 Jahren reiste Marty McFly in die Vergangenheit – und sicherte sich damit gleich einen Platz in der Filmgeschichte. Pünktlich zum Jubiläum wollen wir wissen, wie gut ihr den Kinoklassiker wirklich kennt.
Zurück in die Zukunft-Quiz
Der große Fluxkompensator-Test: Seid ihr bereit für 1,21 Gigawatt Quizpower?
Frage 1 von 18:
Wie lautet der vollständige Name von "Doc" Brown?
❓ Testet euer Wissen