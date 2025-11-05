Moderne Polizeiarbeit
Mit Blaulicht und iPhone: Warum das Diensthandy die neue Geheimwaffe der Tiroler Polizei ist
„Unfalllenker“ Christian Viehweider (Polizeisprecher, li.) zeigt seinen digitalen Führerschein, der als QR-Code auf seinem Handy aufscheint. Bei einer Polizeikontrolle wird der Code gescannt und ermöglicht so den Zugriff auf die hinterlegten Daten.
© Liebl Daniel
Der Tiroler Polizeialltag ist mittlerweile digital. Die Diensthandys ersetzen Notizblock und Stift, ermöglichen den Zugriff auf Datenbanken und das Bezahlen per Bankomat.