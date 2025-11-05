Drama um Ski-Hoffnung: Kurz nach Comeback schon wieder schwer verletzt
Schnals – Clarisse Breche zählt zu den größten Talenten im Skizirkus. Doch die 24-Jährige muss sich erneut einer schweren Prüfung stellen. Gerade von einem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss genesen, verletzte sich die Französin schwer.
Beim Training im Schnalstal riss zum bereits dritten Mal in ihrer noch jungen Karriere das Kreuzband. Auch der Außenmeniskus im linken Knie ist kaputt. Und das nur vier Wochen nach ihrem Comeback auf Schnee.
„Das Lächeln ist in den letzten Stunden etwas verblasst“, schrieb Breche auf Instagram, als sie die niederschmetternde Diagnose verkündete. Und gab sich gleichzeitig kämpferisch: „Es ist ein weiterer Unfall, der in einem so grausamen Sport passiert, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe. Ich werde wieder aufstehen wie bisher, aber ich werde wohl mental etwas länger brauchen und mich um mich selbst kümmern.“ (TT.com)