Drama um Ski-Hoffnung: Kurz nach Comeback schon wieder schwer verletzt

Schnals – Clarisse Breche zählt zu den größten Talenten im Skizirkus. Doch die 24-Jährige muss sich erneut einer schweren Prüfung stellen. Gerade von einem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss genesen, verletzte sich die Französin schwer.

Beim Training im Schnalstal riss zum bereits dritten Mal in ihrer noch jungen Karriere das Kreuzband. Auch der Außenmeniskus im linken Knie ist kaputt. Und das nur vier Wochen nach ihrem Comeback auf Schnee.