Kohlenmonoxid in Schwazer Wohnhaus ausgetreten: Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Schwaz – Beim Austritt von Kohlenmonoxid sind am Mittwochnachmittag in Schwaz zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, trat das hochgiftige Gas kurz vor 16 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Silberstadt aus. Ursache dürfte ein defekter Pelletsofen gewesen sein.

Eine 53-jährige Bewohnerin meldete Gasgeruch beim Hausmeister. Dieser verständigte einen Rauchfangkehrer, der bei einer Kontrolle einen massiven CO-Austritt feststellte. Er schlug sofort Alarm.

Gebäude evakuiert

Die Feuerwehren Schwaz und Jenbach rückten mit schwerem Atemschutz an und bestätigten durch Messungen den Gasaustritt. In der Folge mussten 16 Bewohner das Gebäude vorübergehend verlassen.