Radlader in Pfunds wurde Raub der Flammen: Reschenstraße vorübergehend gesperrt

Pfunds – Ein technischer Defekt führte laut Polizei am Mittwochnachmittag dazu, dass ein an der Reschenstraße (B180) in Pfunds abgestellter Radlader in Flammen aufging. Zu dem Brand kam es gegen 14 Uhr. Zeugen versuchten, das Feuer zu löschen. Nachdem das nicht gelang, wurde die Feuerwehr alarmiert, die schließlich erfolgreich war.