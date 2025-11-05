Technischer Defekt
Radlader in Pfunds wurde Raub der Flammen: Reschenstraße vorübergehend gesperrt
Pfunds – Ein technischer Defekt führte laut Polizei am Mittwochnachmittag dazu, dass ein an der Reschenstraße (B180) in Pfunds abgestellter Radlader in Flammen aufging. Zu dem Brand kam es gegen 14 Uhr. Zeugen versuchten, das Feuer zu löschen. Nachdem das nicht gelang, wurde die Feuerwehr alarmiert, die schließlich erfolgreich war.
Die Reschenstraße war während der Löscharbeiten bis 15.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Radlader wurde jedoch schwer beschädigt. (TT.com)