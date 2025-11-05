Eigentor und VAR retteten Barcelona Punkt in Brügge, Osimhen-Show in Amsterdam

Barcelona lief gegen Club Brügge gleich dreimal einem Rückstand hinterher und hatte am Ende sogar noch Glück. ManCity entschied den Schlager gegen den BVB für sich. Und auch Österreich spielte am Mittwoch in der Champions League eine Rolle.

Brügge – Der FC Barcelona gewann im vierten Spiel der Ligaphase der Champions League zum zweiten Mal nicht. Die Katalanen mussten sich in einer packenden Partie am Mittwoch bei Club Brügge mit einem 3:3 begnügen und halten nun bei sieben Punkten. Brügge hat vier Zähler. Für eine weitere Überraschung sorgte Karabach Agdam. Der Meister aus Aserbaidschan erkämpfte sich in Baku gegen Club-Weltmeister Chelsea ein 2:2. Dabei gab Schiedsrichter Sebastian Gishamer sein CL-Debüt.

Als einziges Team neben Bayern München und Arsenal noch makellos ist Inter Mailand nach einem 2:1 gegen Kairat Almaty. Sieg Nummer drei gab es für Manchester City dank eines 4:1 gegen Borussia Dortmund, wo Marcel Sabitzer in der 66. Minute ausgetauscht wurde. Ebenfalls bei neun Punkten hält Newcastle United nach einem 2:0 gegen Athletic Bilbao und Galatasaray Istanbul nach einer Victor-Osimhen-Glanzvorstellung beim 3:0 beim punktlosen Schlusslicht Ajax Amsterdam. Siege feierten auch Atalanta Bergamo (1:0 bei Olympique Marseille), Bayer Leverkusen (1:0 bei Benfica Lissabon) und Pafos (1:0 gegen Villarreal).

Victor Osimhen schoss Galatasaray mit drei Toren quasi im Alleingang zum Sieg gegen Ajax. © APA/AFP/JOHN THYS

Brügge und Barca sorgten für einen echten Fußball-Leckerbissen. Die Gastgeber legten durch Nicolo Tresoldi (6.) und Doppel-Torschütze Carlos Forbs (17., 63.) zur Freude des Heimpublikums dreimal vor. Die Truppe von Coach Hansi Flick schlug durch Treffer von Ferran Torres (8.) und Lamine Yamal (61.) mit dem Außenrist sowie einem Eigentor von Christos Tzolis (77.), der eine Yamal-Flanke per Kopf ins eigene Tor beförderte, aber jeweils zurück. Der vermeintliche Siegtreffer für Brügge in der Nachspielzeit wurde wegen eines Foulspiels an Barca-Tormann Wojciech Szczesny nach VAR-Intervention nicht anerkannt.

Der 37-jährige Gishamer brachte seine Premierenvorstellung in der „Königsklasse“ ohne großen Fehler über die Bühne. Für die Londoner begann die Partie nach Maß, der 18-jährige Brasilianer Estevao überraschte Goalie Mateusz Kochalski mit einem Schuss ins kurze Eck (16.). Das Überraschungsteam der diesjährigen CL-Saison ließ sich aber nicht beirren und schlug doppelt zurück. Nachdem Camilo Duran die Stange getroffen hatte, verwertete Leandro Andrade via Direktabnahme zum 1:1 (29.). Interessant dabei: Aufgrund einer Verletzung von Kady waren die Gastgeber zu dem Zeitpunkt in Unterzahl.

Zehn Minuten später verwandelte Marko Jankovic einen gerechtfertigten Elfmeter nach einem Handspiel von Chelsea-Verteidiger Jorrel Hato souverän. Bald nach Wiederbeginn stach mit Alejandro Garnacho ein „Joker“ (53.) aufseiten der Engländer. Die hatten etwas mehr Chancen auf den Siegtreffer, blieben aber wie die Hausherren im Abschluss glücklos. Der Salzburger Gishamer verteilte in einer zum Teil hitzigen Partie fünf Gelbe Karten, zwei nach einer Rudelbildung. Es war der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit jenem von Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona. Beide Teams halten bei sieben Punkten und sind voll auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.