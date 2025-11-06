Vogel-Warnrufe schärfen Sinne von Giraffen mit

Vögel der Art Rotschnabel-Madenhacker und Giraffen bilden in Afrika gerne Tandems zum Vorteil beider Spezies. Forschende der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) konnten nun in Feldforschung in Südafrika zeigen, dass die langhalsigen Säugetiere auf Warnrufe der Vögel in Abhängigkeit der Anwesenheit von Raubtieren unterschiedlich reagieren. Neben dem Instinkt ist es also auch die Lernhistorie mit dem Vogel-Partner, die die Giraffen-Aufmerksamkeit schärft.

Dass es sich bei der Säugetier-Vogel-Partnerschaft um eine sogenannte Symbiose - eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung - handelt, war schon vor den Untersuchungen von Anton Baotic vom Institut für Schallforschung der ÖAW und seiner Kollegin Georgine Szipl klar. Die beiden Forschenden wollten aber genauer untersuchen, wie Giraffen lernen, die Warnsignale der Vögel, die sich von auf den Giraffen lebenden Parasiten ernähren, für sich zu nutzen. Dabei zeigte sich, dass die Reaktion auf die gleichen Warnrufe auch von den Lebensumständen abhängig ist.

Im Fachmagazin "BMC Biology" beschreiben sie Ergebnisse von Tests mit Tonaufnahmen der Rufe der Singvögel in verschiedenen Gebieten in Südafrika. Lebten die mit den Lautäußerungen konfrontierten Giraffen in einem nicht von Löwen bewohnten Areal, zeigten sie eine etwas andere Reaktion: Sie verharrten nach dem vernommenen Schrei eines Rotschnabel-Madenhackers nämlich kürzer in ihrer erhöhte Aufmerksamkeit signalisierenden Haltung als Tiere aus Gebieten mit patrouillierenden Löwen. Dass es sich hier um eine gelernte Anpassung der Reaktion handelt, illustriere auch der Umstand, dass in besagtem Löwengebiet die Raubkatzen erst rund fünf Jahre vor der Untersuchung wieder heimisch wurden.