Kahlschlag droht

Bangen in Wattens: Bei Swarovski wackeln wieder Hunderte Jobs

Die blühenden Zeiten bei Swarovski in Wattens sind schon lange vorbei. Seit vielen Jahren geht es mit dem Personalstand steil bergab, nun droht am Tiroler Stammsitz des Kristallkonzerns der nächste Keulenschlag.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Die Produktion am Tiefpunkt und kaum Arbeit: Bei Swarovski in Wattens droht ein massiver Jobabbau. Der Konzern dementiert nicht und will am Donnerstag über die Zukunft des Standortes informieren.

