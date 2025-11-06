Belastung größer als 2024
Transit rollt ungebremst weiter, Brenner im Visier des Deutschen Bundestags
Die Transitbelastung am Brenner steuert auf mehr als 2,4 Millionen Lkw-Fahrten im heurigen Jahr zu. Bisher wurden 2,04 Millionen gezählt.
© Liebl Daniel
Trotz Sanierung der Luegbrücke gibt es heuer bereits 40.000 Fahrten mehr als im Vorjahr. Wegen der Verkehrsbelastung am Brenner fordert LH Anton Mattle die Verlagerung auf die Bahn. Der Verkehrsausschuss aus Deutschland kommt jetzt auf Brenner-Mission nach Tirol.