Harte Kritik an Landesregierung

Innsbrucker Verein sieht sich von Sparstift bedroht: „Ohne unsere Hilfe sind mehr Leute obdachlos“

Immer mehr Menschen in prekärer Wohnungsnot fragen bei den Beratungsstellen vom Verein DOWAS um HIlfe an. Jetzt drohen Kürzungen „auf dem Rücken der Ärmsten und Schwächsten“, lautet die Kritik an der Politik.
© Böhm Thomas
Liane PircherManfred Mitterwachauer

Von Liane Pircher, Manfred Mitterwachauer

Während die Behindertenhilfe aufatmet, sieht sich der Verein DOWAS von Kürzungen bedroht. Es gibt harte Kritik an LH Anton Mattle (ÖVP) und Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ).

