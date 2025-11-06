Mit der richtigen Lehrform den Abschluss schaffen

Bis zu 20 % der Lehrlinge brechen laut Arbeitskräfteerhebung 2024 der Statistik Austria ihre Ausbildung ab. Das muss nicht sein!

Begründet werden die Abbrüche häufig mit „zu schwierig“, dicht gefolgt von „wegen Erkrankungen oder Behinderung abgebrochen“.

Die Wahl der richtigen Lehrform kann helfen, Abbrüche aufgrund der genannten Gründe zu vermeiden. Wenn junge Menschen z. B. mehr Zeit zum Lernen benötigen, wäre eine Verlängerung der Lehrzeit eine Option. Bei dieser „Verlängerten Lehre“ haben Jugendliche über die reguläre Lehrzeit hinaus bis zu einem Jahr länger Zeit, um alle relevanten Inhalte zu erlernen und so einen Lehrabschluss zu schaffen. Ist dies nicht ausreichend, gibt es die Möglichkeit, eine Teilqualifizierung zu absolvieren. Dabei werden nur bestimmte, vorab definierte, Teile eines Lehrberufs erlernt.

Die Teilqualifizierung bietet Jugendlichen mit Einschränkungen oder Behinderungen die Chance auf eine Berufsausbildung. Ein Wechsel zwischen den Ausbildungsformen ist möglich. Wenn bereits ein Lehrverhältnis besteht und Schwierigkeiten auftauchen, kann über „LehrePlus“ eine kostenlose Beratung und Begleitung durch die Berufsausbildungsassistenz der arbas Tirol in Anspruch genommen werden. Wenn es sinnvoll ist, kann in eine andere, individuelle Lehrform gewechselt werden. Die Berufsausbildungsassistenz wird vom Sozialministeriumsservice gefördert.