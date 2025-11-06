EAE Stöckl: Pionier der Elektrotechnik und Ausbildung

EAE Stöckl – ein Name, der in der Elektro- und Automatisierungstechnik für höchste Qualität, Innovation und Präzision steht.

Mit Sitz im Herzen von Innsbruck hat sich das Unternehmen als führender Akteur in der Realisierung komplexer Projekte für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen etabliert. EAE Stöckl ist nicht nur für seine fortschrittliche Gebäudeautomatisierung und präzisen Elektromontagen bekannt, sondern auch für die Installation von Technologien, die den Alltag erleichtern und effizienter gestalten. Als verlässlicher Partner in der Region legt EAE Stöckl großen Wert auf die Ausbildung und Förderung der nächsten Generation

von Fachkräften. Die Lehre bei EAE Stöckl ist weit mehr als eine Berufsausbildung; sie ist eine Eintrittskarte in eine Welt voller Möglichkeiten und Innovationen. Lehrlinge bei EAE Stöckl profitieren von der Erfahrung ihrer Kolleginnen und Kollegen und der Chance, täglich Neues zu entdecken und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Die Lehrwerkstatt von EAE Stöckl, ausgestattet mit modernsten Technologien, bietet eine praxisnahe Ausbildung in allen Bereichen der Elektrotechnik. Das Ausbildungskonzept ist zukunftsorientiert und bietet zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die es den Auszubildenden ermöglichen, sich zu umfassend gebildeten Fachkräften zu entwickeln.

Die Ausbildung bei EAE Stöckl bietet spannende Module, die den Lehrlingen helfen, in die vielfältige Welt der Elektrotechnik einzutauchen und beste Aufstiegschancen zu erkunden. Für alle, die Teil eines dynamischen Teams werden und an der Spitze der technologischen Entwicklung stehen wollen, bietet EAE Stöckl nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch fortlaufende Weiterbildungen und die Möglichkeit, an spannenden Projekten mitzuarbeiten.