Ausbildung mit Zukunft bei Fiegl + Spielberger

Die Zukunft beginnt mit einer starken Ausbildung – und genau hier setzt Fiegl + Spielberger an.

Als mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb bietet das Tiroler Unternehmen jungen Menschen eine fundierte und zukunftsorientierte Lehrlingsausbildung mit besten Perspektiven. Mit modernster Technik, engagierten Ausbilder:innen und einem starken Teamgeist legt Fiegl + Spielberger den Grundstein für erfolgreiche Karrieren in der Elektro- und Gebäudetechnik.

Die Lehrlinge profitieren von praxisnaher Ausbildung, individueller Förderung und zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen – vom Lehrling bis zur Führungskraft. „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen – deshalb investieren wir gezielt in ihre Ausbildung und ihr Potenzial“, so die Geschäftsführung. Wer bei Fiegl + Spielberger startet, kann auf eine sichere Zukunft bauen – mit Kompetenz, Qualität und Teamspirit.