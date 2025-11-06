US-Beamte zerren Pädagogin aus Kindergarten: Panik bei Kindern und Betreuern

Auf einem Video ist zu sehen, wie zwei Beamte der US-Einwanderungsbehörde eine Frau aus einem Kindergarten in Chicago zerren, während sie beteuert, gültige Papiere zu haben. Der Einsatz vor den Augen von Kleinkindern löste massive Kritik aus.

Chicago – Die US-Einwanderungsbehörde ICE treibt den von Präsident Donald Trump geforderten verschärften Kurs gegen Einwanderer massiv voran. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) stürmte sie einen Kindergarten in Chicago und nahm eine Pädagogin fest. In einem Video ist zu sehen, wie zwei ICE-Beamte eine schreiende Frau aus dem Kindergartengebäude zerren, während die Frau beteuert, im Besitz gültiger Papiere zu sein. Der Einsatz soll vor den Augen von Kindern und Betreuern stattgefunden haben.

Der Vorfall in einem Wohnviertel im Norden der Stadt löste demnach Panik bei Mitarbeitern und Eltern von Säuglingen, Kleinkindern und Vorschulkindern aus. Eltern, Kollegen und Politiker kritisierten den Einsatz scharf.

Scharfe Kritik von vielen Seiten

Der demokratische Kongressabgeordnete Mike Quigley erklärte, die ICE-Agenten hätten die Pädagogin vor den Augen der Kinder ergriffen. Der Lokalsender WGN-TV zeigte Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, dass einer der beiden ICE-Mitarbeiter mit einer Sturmhaube gekleidet war. Die Männer tragen Westen mit der Aufschrift "Polizei". Auf den Aufnahmen ist zu hören, dass die Frau auf Spanisch sagt, sie habe "Papiere". "Das sind mit die erschreckendsten Videoaufnahmen, die ich je in meiner Amtszeit gesehen habe", sagte der Lokalpolitiker Matt Martin dem Lokalsender NBC Chicago.

Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums (DHS) soll die Kindergärtnerin illegal aus Kolumbien in die USA eingewandert sein und im Oktober Menschenhändler bezahlt haben, ihre beiden Kinder in das Land zu schmuggeln. Eine Ministeriumssprecherin teilte zudem der Nachrichtenagentur Reuters mit, ICE-Mitarbeiter hätten eine kolumbianische Frau und einen Mann verfolgt, die vor einer "gezielten Verkehrskontrolle" in den Eingangsbereich des Kindergartens geflohen seien.