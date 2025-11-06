Tiroler Kiwanis Preis geht an Sozialsprengel Untere Schranne

Im Premierenhaus Erl wurde kürzlich der Tiroler Kiwanis Tag abgehalten, bei dem soziales Engagement im Mittelpunkt stand. Der mit 5.000 Euro dotierte Tiroler Kiwanis Preis ging in diesem Jahr an den Sozialsprengel Untere Schranne.

Erl – „Mich hat es gefreut, ganz am Anfang meiner Funktionsperiode dem Sozialsprengel Untere Schranne unseren Tiroler Kiwanis Preis zu übergeben. Er ist in guten, sozial engagierten Händen und findet mit Sicherheit eine dementsprechende Verwendung für unsere ältere Generation“, erklärte Joe Freisinger, Präsident des veranstaltenden Kiwanis Club Kufstein.

Der Tiroler Kiwanis Preis wird jährlich von den Tiroler Kiwanis Clubs vergeben und zeichnet besondere Leistungen im humanitär-sozialen Bereich aus. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf den Sozialsprengel Untere Schranne, der mit ehrenamtlichem Einsatz wichtige Zusatzleistungen für ältere Menschen in mehreren Gemeinden der Region erbringt.

Zuversichtlich in die Zukunft

Durch das Programm führte Hubert Gaun. Für die musikalische Umrahmung sorgten Lisa Mauracher am Abend sowie die Schwazer Kiwanis Combo am Nachmittag. Zudem begeisterte eine Musikgruppe der Musikschule Lienz das Publikum mit einer Einlage.

Leutnant Governor Heinz Lechner zeigte sich zuversichtlich für die Zukunft: „Kiwanis ist dort stark, wo wir nah an den Menschen sind. Dass wir heuer bereits den 20. Tiroler Kiwanis Preis vergeben konnten, zeigt, wie tief soziales Engagement in unserer Arbeit verankert ist. Gemeinsam werden weiterhin Projekte in Tirol unterstützen.“