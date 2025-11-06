Aber bitte mit Senf: Warum die Würze immer mehr Gerichte aufwertet

Senfvariationen erfreuen sich großer Beliebtheit. Fruchtige Varianten ersetzen traditionelle Chutneys, scharfe verfeinern Saucen und süße sogar Nachspeisen.

Apfelstrudel mit Senf? Was bei dem einen für Schaudern sorgt, ist für Thomas Weber die kleine, feine Aufwertung der beliebten Nachspeise. „Eigentlich passt Senf zu allem, außer zur Schwarzwälder Kirschtorte“, sagt der gelernte Koch. Für die besondere Geschmacksnote im Apfelstrudel verwendet der Inhaber der Senfmanufaktur Telfs natürlich auch keinen Estragon, sondern einen Crunchy-Honig-Senf.

Die Kreationen des beliebten Gewürzmittels erweitern nicht nur die Anwendungsmöglichkeiten, sondern finden auch immer mehr Anhänger. Allen voran die fruchtigen Varianten. Und in Tirol verfeinert längst nicht mehr der bekannte Feigensenf, so manches Gericht, sondern die Textur mit Marille. Sowohl bei Weber als auch bei Bernd Troger, Senfmacher aus St. Jakob in Defreggen, ist sie der Verkaufsschlager. Natürlich nicht zu Grillwürstel oder Fleischkäse, sondern zur Käse- oder Brotzeitplatte. „Hier haben die Senfvariationen die Chutneys abgelöst“, erklärt Troger. Die süßlich-fruchtigen harmonieren hervorragend mit Weich- oder herzhaftem Schafs- bzw. Ziegenkäse, während kräftige Kreationen mit Kräutern oder Oliven gut die milden Käsesorten ergänzen.

Die zahlreichen Geschmackssorten werden jedoch auch vermehrt in der Küche eingesetzt, um etwa Saucen zu verfeinern. „Das war früher gang und gäbe, vor allem bei Salatsoßen. Immerhin ist Senf eine Emulsion, die eine Bindung zwischen Öl und Essig schafft“, erklärt Weber. Die Auswahl der Senfvariante hängt davon ab, welche Geschmacksnote der Senf der jeweiligen Sauce verleihen soll.

Wichtig ist, einen guten Senf zu verwenden. Wie ist dieser zu erkennen? Weber und Troger sind sich einig: Ein guter Senf brauche keine Konservierungsstoffe, sei mit Apfelessig angemacht und darf auf keinen Fall nach Essig riechen. In der Kürze der Zutatenliste liegt sozusagen die Würze.

