8250 Euro Geldbuße nicht bezahlt: Prozess wegen Tierquälerei in Innsbruck geht weiter

Der Berner Sennenhund fühlt sich aufgrund seines dicken Fells vorallem an kühleren Tagen wohl. Hitze macht dieser Hunderasse eher zu schaffen.
© STAR-MEDIA / Michael Schöne via www.imago-images.de
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Von der Hungerburg über den Bike-Trail ohne genug Wasser in die Stadt: Dies überforderte einen Berner Sennenhund derartig, dass das hechelnd am Boden liegende Tier in der Maria-Theresien-Straße einen Polizeieinsatz hervorrief. Nach einer Diversion, änderte das Herrchen nun die Verantwortung. Der Prozess setzte sich am Mittwoch fort.

