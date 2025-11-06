8250 Euro Geldbuße nicht bezahlt: Prozess wegen Tierquälerei in Innsbruck geht weiter

Von der Hungerburg über den Bike-Trail ohne genug Wasser in die Stadt: Dies überforderte einen Berner Sennenhund derartig, dass das hechelnd am Boden liegende Tier in der Maria-Theresien-Straße einen Polizeieinsatz hervorrief. Nach einer Diversion, änderte das Herrchen nun die Verantwortung. Der Prozess setzte sich am Mittwoch fort.