Hund am Bike-Trail
8250 Euro Geldbuße nicht bezahlt: Prozess wegen Tierquälerei in Innsbruck geht weiter
Der Berner Sennenhund fühlt sich aufgrund seines dicken Fells vorallem an kühleren Tagen wohl. Hitze macht dieser Hunderasse eher zu schaffen.
Von der Hungerburg über den Bike-Trail ohne genug Wasser in die Stadt: Dies überforderte einen Berner Sennenhund derartig, dass das hechelnd am Boden liegende Tier in der Maria-Theresien-Straße einen Polizeieinsatz hervorrief. Nach einer Diversion, änderte das Herrchen nun die Verantwortung. Der Prozess setzte sich am Mittwoch fort.