Popstar Sam Smith ließ sich nach Hänseleien als Kind an der Brust operieren

London – Der britische Popstar Sam Smith (33) hat über die Gründe für eine Fettabsaugung in der Kindheit gesprochen. „Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich an der Brust operiert, weil ich eine wachsende Brust hatte“, erzählte Smith im Podcast „Podcrushed“. „Es gab verschiedene Gründe dafür, aber hauptsächlich wurde ich so sehr gehänselt, dass ich in der Schule nicht schwimmen gehen konnte.“ Das Umziehen in der Umkleidekabine sei „die Hölle“ gewesen, schilderte Smith.

„Deshalb habe ich mich mit 13 Jahren einer Fettabsaugung unterzogen“, so der Sänger. Der Eingriff habe kurzfristig etwas gebracht, der anschließende Brustverband sei aber über Wochen ein "Albtraum" gewesen.