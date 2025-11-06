Lesen fördern
Lesefreude im öffentlichen Raum: Kirchberg eröffnet kreative kleine Bibliotheken
„Ein Fass voller Geschichten“ – steht vor dem Gemeindeamt Kirchberg. Am Foto alle daran beteiligten Schüler mit Vertreter der Schule, Gemeinde Kirchberg und den Sponsoren.
© Gemeinde Kirchberg in Tirol
In Kirchberg wurde kürzlich das Projekt "Seitenwechsel" eröffnet. Die Initiative hat fünf kreative öffentliche Bücherstellen im Gemeindegebiet geschaffen und verbindet Leseförderung mit handwerklicher Kreativität.