Mit 44 und 53 Jahren zu Olympia? Zwei einstige Top-Stars kämpfen um ihre Chance

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann hat auf dem Weg zu seiner achten Teilnahme an Olympischen Spielen einen wichtigen Schritt geschafft. Der 44 Jahre alte Schweizer steht im Aufgebot für die ersten drei Weltcup-Springen.

Der Schweizer Trainer Martin Künzle hatte vor der Nominierung nur Gregor Deschwanden einen festen Platz zugesichert, Ammann musste sich im Trainingslager in Oberstdorf gegen die deutlich jüngere Konkurrenz behaupten. Mit Erfolg. Der Doppel-Olympiasieger von 2002 und 2010 wird damit beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer (21. bis 23. November) dabei sein.

Im Weltcup möchte sich Ammann für die Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar 2026 qualifizieren. Die Skisprung-Wettkämpfe finden im mehr als 400 Kilometer entfernten Val di Fiemme statt.

Auch der 53-jährige Japaner Kasai springt weiter

Ammann ist der zweite bekannte Skisprung-Oldie, der im Geschäft bleibt: Der mittlerweile 53 Jahre alte Japaner Noriaki Kasai kündigte vor wenigen Tagen an, im zweitklassigen Continental Cup in die neue Saison zu starten, wo er sich für größere Aufgaben im Weltcup empfehlen möchte. Der Skiflug-Weltmeister von 1992 war bei den japanischen Meisterschaften Vierter geworden und damit für die japanische Continental-Cup-Auswahl nominiert worden.