„Diskriminierung“: ÖAMTC fordert Anpassung bei Helmpflicht für E-Scooter und E-Bikes

Der Automobilclub sieht bei der geplanten Gesetzesnovelle angesichts der Unfallstatistik mit E-Scooter und E-Bikes eine „Themenverfehlung“ und fordert eine Anpassung.

Wien – Der ÖAMTC hat am Donnerstag Anpassungen am Entwurf zur geplanten Gesetzesnovelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) rund um die Einführung einer Helmpflicht für Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern und E-Bikes bis zum Alter von 16 bzw. 14 Jahren gefordert. Der Entwurf lasse an Treffsicherheit vermissen, erklärte ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. „Bei den E-Scooter-Unfällen sind nur 14 Prozent aller Verunglückten 13 bis 16 Jahre alt“, sagte Nosé auf einer Pressekonferenz.

Bei den E-Bikes sei der Vorschlag noch weiter weg von der Praxis, hieß es. „Nur zwei Prozent der Verunglückten waren 13 bis 14 Jahre alt – hier sehen wir die mit Abstand höchsten Zahlen in der Altersgruppe von 55 bis 67 Jahren.“ Nosé sprach am Donnerstag von „einer Themenverfehlung“. „Der jetzige Vorschlag ist eigentlich nur eine Diskriminierung von Jugendlichen“, ergänzte Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.