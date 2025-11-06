Pflege: Ein Weg mit Herz und Zukunft

Seit 2023 gibt es die Möglichkeit, über eine duale Ausbildung in den Pflegeberuf einzusteigen.

Seit Herbst 2023 haben rund 70 junge Menschen eine Pflegelehre begonnen, ein neues duales Modell, das Theorie und Praxis verbindet und den Auszubildenden eine umfassende Vorbereitung auf den Berufsalltag bieten soll.

Ein Modell mit Zukunft

Mit der Pflegelehre besteht nun die Möglichkeit, bereits nach der abgeschlossenen Pflichtschulzeit direkt in den Pflegeberuf einzusteigen. „Direkte Pflegetätigkeiten werden weiterhin ab Erreichen des 17. Lebensjahrs ausgeübt, wodurch auch auf das Alter und das damit einhergehende Reife- bzw. Belastungsmaß Bezug genommen wird", heißt es seitens des Landes. Die Ausbildung richtet sich an Interessierte ab 15 Jahren und dauert für die Pflegeassistenz (PA) drei bzw. für die Pflegefachassistenz (PFA) vier Jahre.

Vielfältige Ausbildungswege

Tirol ist Vorreiter in der Pflegelehre und bietet zahlreiche Möglichkeiten, diese Ausbildung zu absolvieren. An mehreren berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) und höheren Schulen (BHS) können Schüler:innen neben der Matura auch den Abschluss in der Pflegefachassistenz erwerben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, direkt im dritten Semester des Studiums Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege (DGKP) einzusteigen und einen Bachelor-Abschluss zu machen. „Wir sprechen damit viele junge Menschen an, die wir vorher gar nicht erreicht haben. Die jungen Menschen wollen in die Pflege, sie wollen einen Sozialberuf lernen und mit Menschen arbeiten. Das macht Mut und Hoffnung, dass wir künftig mehr Pflegekräfte haben werden“ betont auch Georg Berger, Geschäftsführer der Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall in Tirol.

© A.Springer

Die Pflegelehre trägt auch zur Gewährleistung der Pflegeversorgung bei.„ Georg Berger, GF Wohn- und Pflegeheime der Stadt Hall

Fördermöglichkeiten

Zudem gibt es noch zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Die Pflegestiftung Tirol und das Pflegestipendium des AMS spielen eine wichtige Rolle, indem sie finanzielle Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhaltes bieten. Das Land Tirol und die AK Tirol unterstützen zusätzlich mit Ausbildungszuschüssen und Abschlussprämien.

Ein Beruf mit Herz

Die Pflegelehre ist mehr als nur eine Ausbildung – sie ist ein Weg, der Herz und Zukunft verbindet. Junge Menschen erhalten die Möglichkeit, in einem sinnstiftenden Beruf zu arbeiten und gleichzeitig zur Gewährleistung der Pflegeversorgung beizutragen. Mit seinen zahlreichen Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten bietet Tirol so eine ideale Umgebung für angehende Pflegekräfte, die bereit sind, den Unterschied zu machen.