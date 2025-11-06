Vom Lehrling in die Geschäftsführung

Clemens Ochabauer wechselte als gelernter Zimmerer in den vorbeugenden Brandschutz.

"Grundsätzlich war für mich immer klar, dass ich eine Zimmererlehre mache – schon in der Hauptschule", begründet Clemens Ochabauer seine Entscheidung für den Beginn einer Lehre. Er startete seine Ausbildung in der Zimmerei Thurner in Hall. Nach fünf Jahren wechselte er zur Firma Zimmermann Bau in Wattens und war danach für Huter & Söhne Innsbruck tätig. Dazwischen erfolgte die dreijährige Ausbildung zum Zimmerer-Polier an der HTL Innsbruck. Für Ochabauer rückblickend ein ganz wichtiger Schritt: "Meinen Lehrlingen habe ich immer geraten, diese Schule zu besuchen, denn mit dieser Ausbildung hat man ein echtes Karrieresprungbrett für die Zukunft."

Zu den Hauptaufgaben des Zimmerer-Poliers gehören die Organisation, Koordination und Überwachung von Zimmererarbeiten auf der Baustelle, die Führung des Teams sowie die Sicherstellung der Qualität und Sicherheit. Die Weiterbildung zum Polier erfordert eine abgeschlossene Ausbildung im Holzbau plus mehrere Jahre Berufserfahrung. "Polier-Schüler sind sehr gerne gesehen. Man hat hier viele Möglichkeiten, nicht nur bei holzverarbeitenden Betrieben. Ein Berufskollege von mir ist zum Beispiel Bauhofleiter bei einer Gemeinde, ein anderer wechselte zu einer großen Tiroler Baufirma in den Tiefbau." Natürlich weiß Clemens Ochabauer, wie streng die Ausbildung ist, aber: "Man muss einmal hineinbeißen, hat dann aber viele Chancen auf eine vorteilhafte Zukunft."

Eine Lehre verbunden mit Weiterbildung ist ein perfektes Sprungbrett.“ Clemens Ochabauer, Prokurist Brandschutz Thaler

Hobby zum Beruf machen

Beruflich hat er sich dann allerdings anders orientiert. Die Firma Brandschutz Thaler in Mils suchte einen technischen Zeichner. "Mein Interesse war geweckt, denn hier hatte ich eine Möglichkeit, mein Hobby mit dem Beruf zu verbinden", erklärt Ochabauer seine Entscheidung für einen Berufswechsel. Der 39-Jährige ist seit 23 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hall und kann als Gruppenkommandant viel Erfahrung in den vorbeugenden Brandschutz miteinbringen. Das Arbeitsspektrum bei Brandschutz Thaler ist breit gestreut: Von der Erstellung von Brandschutzgutachten für Bauvorhaben, über die Ausarbeitung von Brandschutzplänen bis hin zur Betreuung der Objekte als externe Brandschutzbeauftragte und die Ausbildung von Mitarbeitern wird alles zum Thema vorbeugender Brandschutz angeboten.