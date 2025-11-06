Sie haben sich im Jahr 2025 das Jawort gegeben? Dann nehmen Sie

ab 11. Dezember

teil an unserem Gewinnspiel zum Hochzeitspaar des Jahres.

© Shipilov77777

Am 11. Dezember startet wieder das Gewinnspiel „Hochzeitspaar des Jahres 2025“.

Zu gewinnen gibt es wieder 3 Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je € 1.000,- . Diese Gutscheine sind ausschließlich für das Eigenprogramm von iDEALTOURS einlösbar (aus den Katalogen “Inselträume”, “Badespaß”, “Vitalreisen” und “Erlebnis & Kultur”).

Die Hochzeitsfotos werden am 13. Februar 2026 als Beilage der Tiroler Tageszeitung bzw. auch online veröffentlicht.

