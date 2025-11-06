Mit Durchhaltevermögen zum Erfolg

Herbert Figls Karriereweg vom Maschinenschlosserlehrling über Skibuslenker zum Chef.

Von Johanna Muro

Eigentlich war sein Traum immer, Hubschrauberpilot zu werden – heute ist Herbert Figl Standortleiter beim Busunternehmen Ledermair in Schwaz und manchmal auch noch „Pilot auf der Straße“. Nach dem Gymnasium hat er zunächst eine Lehre als Werkzeugmacher absolviert, die Ausbildung zum Werkmeister Maschinenbau erfolgreich beendet und dann als Skibuslenker gearbeitet. Anschließend konnte Figl in die Disposition und Verkehrsplanung wechseln, war lange Fuhrpark-Manager und bildete sich berufsbegleitend stets weiter: „Ich habe mit 45 Jahren den Master in Businessmanagement abgeschlossen. Mir war wichtig, dass ich gefordert und gefördert werde – so viele Jahre nach der Schule war das Studium aber auch eine große Herausforderung, und ich musste zunächst wieder lernen, wie man eigentlich lernt“, erzählt Figl. Doch das sei es auch, was das Berufsleben so spannend mache: „Ich suche und finde immer wieder neue Aufgaben – diese Veränderungen sind interessant, fordern aber gleichzeitig Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen.“ Nach einem kurzen beruflichen Ausflug in den Busvertrieb begann er schließlich vor zwei Jahren bei Ledermair in Schwaz und führt hier ungefähr 60 Mitarbeiter.

Chef mit Vorbildfunktion

Figl legt viel Wert darauf, auch selbst stets zu tun, was er von seinen Mitarbeitern verlangt und mit gutem Beispiel voranzugehen: „Ich arbeite in meinem Job so, als wäre es mein eigenes Unternehmen. Nur so kann ich erfolgreich sein", erklärt Figl.

Dabei muss er oft Anweisungen geben, Entscheidungen treffen, die nicht immer leicht sind, und auch bei Meinungsverschiedenheiten standhaft bleiben. Besonders die Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen sei sowohl bereichernd als auch herausfordernd: „Jeder Mitarbeiter muss unterschiedlich geführt werden. Als Chef muss ich mich um meine Mitarbeiter kümmern, die verschiedenen Bedürfnisse berücksichtigen und dafür sorgen, dass alle am selben Strang ziehen", erklärt Figl.

Verantwortung übernehmen

Als Standortleiter trägt Figl nicht nur Verantwortung für seine Mitarbeiter, sondern begleitet auch fachliche Entscheidungen mit: „In meiner Rolle bei Ledermair habe ich viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung und meine Meinung wird gehört. Ich kann hier also wirklich etwas bewegen und das schätze ich sehr.“

Derzeit bildet die Firma Ledermair sechs Lehrlinge als Kfz-Nutzfahrzeugmechaniker und kaufmännische Lehrlinge aus. Jungen Menschen empfiehlt er, sich zu Beginn ihrer Karriere genaue Ziele zu setzen, zu überlegen wie diese erreicht werden können und sie dann konsequent umzusetzen.