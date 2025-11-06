Schlemmen beim Kiachlfest, Tanzen mit Sassy und Lachen mit Christoph Fälbl: Das ist los in Tirol

Auch wenn die Tage wieder kürzer werden, heißt das noch lange nicht, dass in Tirol nichts los ist. Ganz im Gegenteil. Man kann sich auch diese Woche wieder auf zahlreiche Eventhighlights freuen. So wird es etwa kulinarisch in Hall beim Kiachlfest, musikalisch mit der ehemaligen Seer-Sängerin Sassy in Telfs und lustig mit Kabarettist Christoph Fälbl in Kufstein.

📅 FREITAG (7. November)

Masta Ace und Marco Polo in Innsbruck

Am Freitag verwandelt sich die Halle 6 in Innsbruck zum Epizentrum des Hip-Hops. Denn direkt aus Brooklyn reisen zwei Legenden des Sprechgesangs in die Landeshauptstadt. Seit den 90ern gilt Masta Ace als einer der wichtigsten MCs der Hip-Hop-Geschichte. Mit seinem unverkennbaren Flow und tiefgehendem Storytelling hat er Generationen geprägt. An seiner Seite steht Marco Polo, Produzent und Beatmaker, der Größen wie Talib Kweli, Pharoahe Monch oder Large Professor produziert hat. Als Special Guest bringt Leschea, US-Sängerin und langjährige Wegbegleiterin von Masta Ace, eine Extraportion Soul und Power ins Set. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es leider keine mehr.

Tom und Basti in Wörgl

Im Rahmen ihrer Zwoaschneidig-Tour kommt das Duo Tom & Basti am Freitag ins Wörgler Komma. Tom mit seiner Gitarre und Basti mit seiner Steirischen Harmonika. „Zünftige, ehrliche, lustige, ernste, echte, gmiatliche, freche, bewegende, handgemachte, haglbuachane Volksmusik“ wird versprochen. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Flohmarkt in Hopfgarten

Unter dem Motto „Alte Schätze – neue Lieblingsstücke“ wird in der Sporthalle der Mittelschule Hopfgarten von 15 bis 19.30 Uhr zum ersten Kleidermarkt in Hopfgarten eingeladen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mehr dazu HIER.

„Sounds like Poetry“ in Innsbruck

Lesungen, Musik und Gespräche stehen am Freitag im Museum Goldenes Dachl auf dem Programm. Tiroler MusikerInnen und AutorInnen treffen in der dritten Auflage von „Sounds like Poetry“ ab 19.30 Uhr zusammen. Dabei sind Silke Gruber, Florian Horwath und Stefan Soder. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu HIER.

Wird uns was vorlesen: Silke Gruber ist bei der dritten Ausgabe von „Sounds like Poetry“ dabei. © Fabian Jung

Hubertusfeier mit den „Ursprung Buam“

Am Freitag veranstalten die legendären „Ursprung Buam“ im Gasthaus Jägerklause am Gattererberg in Stummerberg die alljährliche Hubertusfeier. Jäger und Nicht-Jäger sind eingeladen, dabei zu sein. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Flo und Wisch: Hörensagen

Doppeltes Halbwissen ergibt eine ganze Weisheit? Mathematisch geht diese Rechnung nicht auf, auf der Bühne sind Flo und Wisch allerdings von ihrer Gleichung überzeugt. Das Kabarett-Duo, seit ihrer Teilnahme an der ORF-Show „Die Große Chance“ fleißig auf Tour, verteidigt deshalb am Freitag in der arena365 in Kirchberg die ideale Quelle für Halbwissen: das „Hörensagen“. Begleitet wird das Programm von tagesaktuellen Pointen und selbst komponierten Songs. Um 19.30 Uhr geht‘s los, HIER gibt es Karten.

Sie kennt man nicht nur vom Hörensagen: Flo und Wisch kommen am Freitag ins Unterland. © Jan Frankl

📅 FREITAG und SAMSTAG (7. und 8. November)

TAT: Jazz Festival for Contemporary Jazz in Innsbruck

Bereits seit Dienstag und noch bis Samstag findet im Treibhaus und im Montagu das „Festival for Contemporary Jazz“ statt, das von TonArtTirol präsentiert wird. An den letzten beiden Festivaltagen kann man sich unter anderem auf John Blow, Yellow Fleet, Fazer und Kalakuta freuen. Karten gibt’s direkt im Treibhaus oder HIER bzw. HIER.

Malarina: Trophäenraub in Hall

Humor mit Balkan-Biss made in Austria: Kabarettistin Malarina ist mit ihrem Programm „Trophäenraub“ seit Donnerstag in der Salzstadt Hall. Die gebürtige Serbin, die den Großteil ihrer Kindheit und Jugend in Innsbruck verbracht hat, schildert darin Freud und Leid einer erfolgreichen Kabarettistin in Österreich. Einerseits fordert das Finanzamt „absurde Geldbeträge“ von ihr, andererseits lässt sich in einem Land ohne Erbschaftssteuer hervorragend gegenlenken – Malarina datet sich einfach als Finanzmodell durch die Weltgeschichte. Noch bis Samstag ist die Austro-Serbin jeweils um 20 Uhr im Stromboli zu sehen. Karten gibt’s aber nur mehr für den Samstag – und zwar HIER.

Trophäenfrau und stolz drauf: Malarina datet sich durch die Geschichte der Menschheit – und will das Patriarchat für sich nutzen, statt es zu zerschlagen. © A.Springer

Inncontro Filmfestival der Vielheit

Das Innsbrucker Leokino lädt ein: Noch bis Samstag läuft dort das Internationale Filmfestival der Vielfalt. Das Festival soll verschiedenste Perspektiven auf Migration, Flucht und Exil sichtbar machen. In Spiel- und Dokumentarfilmen, Gesprächen und anderen Formaten kommen jene zu Wort, die migriert sind, mehrere Heimaten gefunden haben und/oder von Rassismus betroffen sind. HIER gibt‘s weitere Infos zum Festival.

Wintersportbörse in Schwaz