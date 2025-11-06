86-jähriger Kitzbüheler überwies mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Kitzbühel – Die Serie an Betrugsfällen im Internet reißt auch in Tirol nicht ab. Nun wurde ein 86-Jähriger aus dem Raum Kitzbühel zum Opfer, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der Mann fiel auf eine Fake-Investmentplattform herein. Zwischen Mai und September überwies er mehrere Male Geld auf ein unbekanntes Konto. Insgesamt verlor der 86-Jährige somit mehr als 10.000 Euro. Nun erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Kitzbühel. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)