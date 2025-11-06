Schwerer Zusammenstoß auf Kreuzung: Drei Verletzte bei Unfall in Dölsach

Dölsach – Auf der B100 Drautalstraße in Dölsach kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem die beiden Lenker und eine Beifahrerin verletzt wurden. Laut Polizei fuhr ein 87-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto Richtung Lienz, als es im Kreuzungsbereich mit der B107 zur Kollision mit dem in Richtung Nikolsdorf fahrenden Pkw eines 48-Jährigen kam.