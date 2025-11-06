Schwerer Zusammenstoß auf Kreuzung: Drei Verletzte bei Unfall in Dölsach
Dölsach – Auf der B100 Drautalstraße in Dölsach kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem die beiden Lenker und eine Beifahrerin verletzt wurden. Laut Polizei fuhr ein 87-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto Richtung Lienz, als es im Kreuzungsbereich mit der B107 zur Kollision mit dem in Richtung Nikolsdorf fahrenden Pkw eines 48-Jährigen kam.
Die beiden Männer und die Beifahrerin des Älteren (86) erlitten leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kam, war am Donnerstag noch unklar. Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr im Unfallbereich wechselseitig angehalten. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber, Rettung und Notarzt, die Feuerwehr Dölsach sowie zwei Polizeistreifen. (TT.com)