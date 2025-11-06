Kritik von Bürgermeistern
Post sperrt Zustellbasis im Wipptal zu: „Werden wir uns sicher nicht gefallen lassen“
Die Österreichische Post AG argumentiert die Schließung der Steinacher Zustellbasis unter anderem damit, dass sie für die wachsende Menge an Paketen zu klein werde.
Die Österreichische Post AG schließt ihre Zustellbasis in Steinach und will die Zustellung im Wipptal künftig vom Stubaital aus abwickeln. Den Bürgermeistern von Steinach und Gries am Brenner stößt das sauer auf, die Post verteidigt die Entscheidung.