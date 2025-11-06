Feuerwehren im Einsatz

Alarm bei der Europabrücke: Pritschenwagen ging auf Parkplatz in Flammen auf

Auf Fotos ist die geöffnete Motorhaube zu sehen. Ob der Brand vom Motor ausging, ist nicht bekannt.
© TT/Daniel Liebl

