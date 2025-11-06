Details zum Budgetentwurf

Kaum noch Spielräume: Innsbruck will sich 2026 „aufs Notwendige konzentrieren“

Die budgetären Rahmenbedingungen sorgen bei Finanzdirektor Martin Rupprechter, Bürgermeister Johannes Anzengruber und Finanzausschuss-Obmann Dejan Lukovic (v. l.) für eher ernste Mienen.
© Michael Domanig
Schwierige Wirtschaftslage, immer mehr Aufgaben, drohende Budgethämmer: Große Sprünge sind im Innsbrucker Haushalt für 2026 nicht drin. Die Stadtführung plant den Verkauf „einzelner“ Wohnungen, wird Gebühren erhöhen – und will trotz allem weiter „gezielt investieren“.

