Wo kann man einkehren?
Schönstes Wanderwetter in Tirol: Diese Hütten haben im November noch geöffnet
Die Herbstsonne und die farbenprächtige Natur lassen das Wandererherz höher schlagen. In einigen Hütten und Berggasthäusern kann man aktuell noch zukehren, wie etwa in St. Magdalena im Halltal.
© Canva, TVB Hall-Wattens
Der November zeigt sich in Tirol aktuell von seiner goldenen Seite. Wandern kann genau jetzt einen besonderen Reiz haben: wunderschöne Herbstfarben, keine überfüllten Wege und Almen, klare Sicht. Auch einige Hütten und Alpengasthäuser haben noch geöffnet.