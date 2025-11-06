Vier Städte, vier Fichten
Innsbruck, Wien, München, Köln: Wer hat den schönsten Christbaum aus Tirol?
Tirol scheint heuer beim Christbaum-Export zur Höchstform aufzulaufen: Mit Wien (links), Innsbruck (Mitte), München (rechts) und Köln (nicht im Bild) setzen heuer vier Städte auf Tiroler Stargäste am Christkindlmarkt.
© Stadt Wien Marketing/Lisa Leutner, Clemens Markart, Imago/Lindenthaler
Die heimischen Gärten und Wälder liefern heuer gleich für vier Städte den zentralen Baum am Christkindl- oder Weihnachtsmarkt. Welcher städtische Christbaum aus Tirol der schönste ist, ist Ansichtssache: Jeder der vier hat seine Vorzüge. Welchen findet ihr am schönsten? Macht mit bei unserer Umfrage.