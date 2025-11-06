20 Mitarbeiter absolvieren Palliative Care-Lehrgang am BKH Schwaz

Das Bezirkskrankenhaus Schwaz hat 20 Mitarbeiter*innen aus Pflege, Therapie und Ärzteschaft im Bereich Palliative Care weitergebildet. Der interprofessionelle Praxislehrgang vermittelt grundlegende Kompetenzen für die Betreuung schwerkranker Menschen.

Im Oktober 2025 erhielten die Absolvent*innen ihre Zertifikate für den erfolgreich abgeschlossenen Interprofessionellen Praxislehrgang Palliative Care. Der sechstägige Kurs, aufgeteilt in drei Blöcke, qualifiziert die Teilnehmer*innen für die ganzheitliche Versorgung von Menschen mit schweren Erkrankungen.

"In unserer älter werdenden Gesellschaft und der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten wächst der Bedarf an professioneller Behandlung, Begleitung und Betreuung. Dieser Lehrgang vermittelt die notwendigen und grundlegenden Kompetenzen für eine ganzheitliche, multiprofessionelle Versorgung unserer Patient*innen, die Selbstbestimmung und Würde bis zum Lebensende ermöglicht", erklärt Markus Reichkendler, Ärztlicher Direktor des BKH Schwaz.

Ausbildung und Herzensangelegenheit

Auch Pflegedirektor Franz Gruber betont die Bedeutung der Weiterbildung: "Diese Weiterqualifikation bringt auch für unser Team einen Mehrwert. Die Weiterbildung ist für uns nicht nur eine Ausbildung, sondern eine Herzensangelegenheit, denn wenn ein Mensch stirbt, ist es die Aufgabe der Fachkräfte, Halt zu geben – allen."