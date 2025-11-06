Tennis-Trophy
Ischgl macht es möglich: Thiem feiert im Dezember ein Comeback in Tirol
So wird der Court in Ischgl aussehen. Die Veranstalter Tobias Busch (l.) und Edwin Weindorfer (r., CEO emotions) und Günther Zangerl, Vorstand der Silvrettaseilbahn AG, stellten die Arena der Tennis-Trophy vor.
© Sabine Hochschwarzer
Tennis in der Ski-Metropole: Für die erste Ischgl-Trophy haben sich sechs ehemalige Topspieler, darunter auch Domimic Thiem, angekündigt. Gespielt wird im temporären Tennis Dome, der 1300 Zuschauer fasst.