„Arschgesicht“: Warum ÖVP-Mann Hanger sich nicht alles gefallen lässt

Der Abgeordnete und ein 63-Jähriger einigten sich vor Gericht auf einen Vergleich. Der ÖVP-Politiker kündigt Klagen gegen weitere Personen an.

Weil er den ÖVP-Politiker Andreas Hanger in einem Facebook-Kommentar ein „Arschgesicht“ nannte, musste sich am Donnerstag ein 63-Jähriger vor Gericht verantworten. Die beiden einigten sich auf einen Vergleich. Neben den Verfahrenskosten muss der Beklagte 1000 Euro Entschädigung bezahlen sowie ein Entschuldigungsvideo posten.

Sein Mandant habe sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden, er habe sich damals intensiv mit der Pensionsdebatte befasst, verteidigte sein Anwalt den Mann. Es tue ihm „irrsinnig leid“.

Der Vergleich zeichnete sich gleich zu Beginn der Verhandlung ab. Die Bedingungen dafür gaben Hanger und seine Anwältin vor.

„So geht’s ganz einfach nicht“

Der Abgeordnete kündigte an, die Entschädigungszahlung an die Tochter des Beklagten weiterzugeben. „Im Vorfeld haben mich seine Frau, seine Tochter und sein Anwalt kontaktiert, um sich zu entschuldigen, aber nicht er selbst“, sagte der Abgeordnete.

Um die Entschuldigung gehe es ihm aber nicht, meint Hanger. „Man muss als Politiker Kritik aushalten, aber keine Beleidigungen.“ Er wolle etwas gegen die „Unkultur“ tun, denn Beleidigungen im Netz würden immer häufiger vorkommen, deshalb habe er sich entschieden, zu klagen. „Das kommt oft auch aus dem rechten, dem FPÖ-Umfeld“, sagt er, „aber so geht’s ganz einfach nicht.“