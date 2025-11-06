Millionenbetrug aufgedeckt: Razzien in Wien und fünf weiteren Ländern durchgeführt

Ermittler haben ein europaweit agierendes kriminelles Netzwerk zerschlagen. In mehreren Ländern, darunter Österreich, gab es Hausdurchsuchungen. Es geht um Geldwäsche und Steuerbetrug.

Wien – In Wien wurden mehrere Razzien wegen des Verdachts auf Umsatzsteuerbetrug und Geldwäsche durchgeführt. Das Amt für Betrugsbekämpfung hat im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft gehandelt. Im Zuge der so getauften „Operation Escape Room“ seien an 39 Einsatzorten in Polen, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Lettland und Österreich acht Verhaftungen vorgenommen worden, teilte das Finanzministerium gestern mit. Es gehe um Betrug in Millionenhöhe.

Razzien im Oktober

Wann die Hausdurchsuchungen in Wien mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA stattfanden, geht nicht aus der Aussendung des Ministeriums hervor. Die Presse schreibt von europaweiten Aktionen zwischen dem 15. und dem 27. Oktober. Der Zeitung zufolge wird hierzulande gegen fünf Beschuldigte ermittelt. Laut Ministerium gab es in Wien „eine Hausdurchsuchung und drei Sicherstellungs- bzw. Beschlagnahmemaßnahmen“.

Das „mutmaßlich europaweit“ agierende Netzwerk habe mit „Strohfirmen in diversen Ländern, gefälschten Dokumenten und fiktiven Rechnungen“ versucht, Steuern zu umgehen, schreibt das Ministerium. Dabei gehe es um „Lieferungen von Millionen Artikeln aus der Elektronik- und Mobilfunkbranche“. In Österreich sollen zwei Firmen als Zwischenglieder tatsächliche Waren- und Geldflüsse verschleiert haben.

Mehrere Millionen Euro Schaden