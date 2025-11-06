Tierleid in der Modeindustrie
Merino, Angora und Kaschmir: Darauf sollte man beim Kauf von Wolle achten
Die überzüchteten Merinoschafe bilden Hautfalten, in denen sich Fliegenmaden einsiedeln, der Befall kann bis zum Tod führen. Damit sich die Maden erst gar nicht einnisten können, wird immer noch rund 70 Prozent der Lämmer im Alter ab zwei Wochen ohne Schmerzmittel oder Narkose Haut mit der Schere abgeschnitten.
© Vier Pfoten International
„Edelwollen“ sind in, nur wenigen ist aber das Tierleid dahinter bekannt. Besonders grausam sind die Schurpraktiken. Zudem werden Angorakaninchen ihr Leben lang in winzigen Käfigen auf chinesischen Farmen gehalten. Woran man „gute Wolle“ erkennt.