Merino, Angora und Kaschmir: Darauf sollte man beim Kauf von Wolle achten

Die überzüchteten Merinoschafe bilden Hautfalten, in denen sich Fliegenmaden einsiedeln, der Befall kann bis zum Tod führen. Damit sich die Maden erst gar nicht einnisten können, wird immer noch rund 70 Prozent der Lämmer im Alter ab zwei Wochen ohne Schmerzmittel oder Narkose Haut mit der Schere abgeschnitten.

© Vier Pfoten International