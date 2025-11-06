Auf Zertifikate achten
Merino, Angora und Kaschmir: So leiden Tiere für Edelwollen
Die überzüchteten Merinoschafe bilden Hautfalten, in denen sich Fliegenmaden einsiedeln. Damit sich die Maden nicht einnisten, schneidet man rund 70 Prozent der Lämmer im Alter ab zwei Wochen ohne Schmerzmittel die Haut mit der Schere ab.
© Vier Pfoten International
„Edelwollen“ sind in, nur wenigen ist aber das Tierleid dahinter bekannt. Besonders grausam sind die Schurpraktiken. Zudem werden Angorakaninchen ihr Leben lang in winzigen Käfigen auf chinesischen Farmen gehalten. Woran man „gute Wolle“ erkennt.