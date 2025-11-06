Salzburg feiert ersten Sieg in der Europa League, Sturm erkämpft sich einen Punkt

Salzburg – Go Ahead Eagles 2:0

Red Bull Salzburg hat in der Europa League den erhofften ersten Sieg angeschrieben. Österreichs Fußball-Vizemeister setzte sich im Heimspiel gegen die Go Ahead Eagles am Donnerstag verdient 2:0 (0:0) durch. Nach einer Leistungssteigerung nach der Pause brachte Yorbe Vertessen (59.) die Elf von Thomas Letsch voran, Aleksa Terzic gelang die Entscheidung (80.). Nach davor drei Niederlagen wahrte Salzburg somit die Chance auf die Teilnahme am Play-off.

Um in die Top 24 einzuziehen, wartet auf den Bundesliga-Spitzenreiter nun ein hartes Programm. Dreimal geht es auswärts gegen Bologna, Freiburg und zum Abschluss Aston Villa. In Wals-Siezenheim spielt Salzburg noch gegen den FC Basel.

Sturm – Nottingham 0:0

Sturm Graz hat in der Fußball-Europa-League einen Achtungserfolg geschafft. Österreichs Meister erkämpfte gegen Nottingham Forest ein 0:0 in Graz. Vor 16.192 Fans holte Sturm den vierten Punkt im vierten EL-Saisonspiel und liegt zur Ligaphasen-Halbzeit im unteren Tabellenmittelfeld. Jürgen Säumel blieb auch im fünften Europacup-Heimspiel seiner Amtszeit ungeschlagen - erstmals gab es keinen Sieg.

Rapid – Universitatea Craiova