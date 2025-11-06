Ex-Präsident im Zwielicht
SOS-Kinderdorf: Kommission stellte schon 2023 Kutins Fehlverhalten fest
Helmut Kutin wurde schon vor seinem Tod die Ehrenpräsidentschaft aberkannt. Die Vorwürfe gegen ihn werden in einem Bericht untermauert.
© Thomas Böhm
Die Vorwürfe gegen den langjährigen Präsidenten wurden bereits 2023 von einer internationalen Kommission untersucht. Der deutsche Förderverein „SOS-Kinderdörfer weltweit“ mit Sitz in München hat Kutin daraufhin ausgeschlossen. Wegen dessen Tod 2024 wurden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München eingestellt.