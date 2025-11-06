Schüsse in Wiener Lokal - 33-Jähriger tot

Nach einem Streit zwischen vier Personen sind am Donnerstagabend in einem Lokal in Wien-Ottakring mehrere Schüsse gefallen. Ein 33-jähriger Tschetschene kam dadurch ums Leben, sein Begleiter, ein 55-jähriger Serbe, wurde im Oberkörper getroffen und liegt laut Wiener Gesundheitsverbund in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Die Täter sind der Polizei namentlich bekannt, berichtete deren Sprecher Markus Dittrich am Freitag. Nach ihnen wird gefahndet.

Die beiden Opfer waren mit zwei anderen Männern in dem Lokal in der Payergasse in eine Auseinandersetzung verwickelt. Der Haupttäter zog gegen 21.45 Uhr eine Waffe und feuerte mehrmals auf seine Kontrahenten. Anschließend flüchtete das Duo. Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Über Motiv und genauen Hergang der Tat äußerte sich die Exekutive zunächst nicht.