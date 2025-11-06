Schüsse in Wiener Lokal: Ein Toter, ein Schwerverletzter

In einem Lokal in Wien-Ottakring ist am späten Donnerstagabend eine Person durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Das teilte Polizeisprecher Markus Dittrich im Gespräch mit der APA mit. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Dieser floh nach der Schussabgabe, die gegen 22.45 Uhr erfolgt sein soll, aus der Payergasse. Details zum Vorfall und den Opfern waren noch nicht bekannt.