19-jähriger Raser ging Polizei in Söll ins Netz: Führerschein und Auto weg

Söll – Viel zu schnell war ein 19-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Pickup auf der Loferer Bundesstraße in Söll unterwegs. Im Bereich einer 60-km/h-Beschränkung ging der Lenker der Polizei gegen 21.30 Uhr mit „weit überhöhter Geschwindigkeit“ ins Netz. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert.