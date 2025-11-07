19-jähriger Raser ging Polizei in Söll ins Netz: Führerschein und Auto weg
Söll – Viel zu schnell war ein 19-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Pickup auf der Loferer Bundesstraße in Söll unterwegs. Im Bereich einer 60-km/h-Beschränkung ging der Lenker der Polizei gegen 21.30 Uhr mit „weit überhöhter Geschwindigkeit“ ins Netz. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert.
Das Fahrzeug – laut Polizei war es als Lkw zugelassen – wurde aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung sofort beschlagnahmt und abgeschleppt. Dem 19-Jährigen wurde sein Probeführerschein vorläufig entzogen. Er wird angezeigt. (TT.com)
Wann wird das Fahrzeug von der Behörde beschlagnahmt?
Die Behörde kann eine Beschlagnahme in zwei Fällen anordnen:
- Die zulässige Geschwindigkeit wurde im Ortsgebiet um mehr als 80 km/h bzw. außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 90 km/h überschritten.
- Die zulässige Geschwindigkeit wurde im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h bzw. außerhalb des Ortsgebiet um mehr als 70 km/h überschritten und der Person wurde bereits innerhalb der letzten vier Jahre der Führerschein aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung oder aufgrund eines besonders gefährlichen oder rücksichtslosen Verhaltens entzogen.
Das Fahrzeug kann übrigens auch dann behördlich beschlagnahmt werden, wenn Raser von einem Radar- oder Lasergerät erwischt wurden.
