Schneller am Tatort
Nach Terror in Wien: Neue Sondereinheit der Polizei nahm seit 2021 in Tirol 335 Personen fest
Beamte der Schnellen Interventionsgruppe in voller Ausrüstung bei einer Übung. Die Sonderheinheit der Polizei wurde vor vier Jahren gegründet. Anlass war der Terroranschlag in Wien.
© BMI/Gerd Pachauer
Die Schnelle Interventionsgruppe wurde zum Erfolgsmodell: In den vier Jahren seit der Gründung hat die Einheit nach dem Vorbild der Wiener WEGA allein in Tirol über 4000 Einsätze durchgeführt. In fast 700 Fällen trafen die Beamten auf bewaffnete Personen.