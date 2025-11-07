Zeugen gesucht

Drei Ortstafeln in Walchsee gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Walchsee – In der Nacht auf den 1. November haben Unbekannte gleich drei Ortseinfahrtstafeln der Gemeinde Walchsee gestohlen. Eine Tafel wurde in der Bachstraße, eine in der Seestraße und eine an der Walchseestraße (B172) abmontiert.

Der Gemeinde Walchsee und der Straßenmeisterei entstand dadurch jeweils ein Schaden im höheren bzw. mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Niederndorf (Tel.: 059133/7216) bittet um Hinweise. (TT.com)

