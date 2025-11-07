Preisschock für Haushalte

Mehr als nur Indexanpassung: Ärger in Kundl über Preiserhöhung bei der Fernwärme

Die Fernwärme kommt in Kundl zum größten Teil von der Firma Sandoz. In den einzelnen Wohnungen und Häusern wird das warme Wasser dann zum Beispiel über einen Verteiler (Bild) zur Fußbodenheizung geleitet.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Den KundlerInnen flatterte am 1. September eine Erhöhung des Fernwärmepreises ins Haus. Der Anstieg um fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 12,5 Cent sei nicht gerechtfertigt, behauptet ein Gemeindebürger.

