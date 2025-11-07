Neuer Eigentümer
MPreis verkauft Wasserstoff-Anlage an Deutsche: So geht es in Völs weiter
Tyczka statt MPreis: Die Wasserstoff-Anlage in Völs wird jetzt von einem bayerischen Unternehmen betrieben.
© Tyczka
Vor dreieinhalb Jahren hat MPreis eine eigene Elektrolyseanlage errichtet und große Pläne für eine Umstellung auf grüne Energie geschmiedet. Jetzt hat der heimische Lebensmittelhändler die Anlage samt Wasserstoff-Tankstelle an den deutschen Wasserstoff-Hersteller und -Lieferanten Tyczka verkauft. Der hat in Tirol viel vor.