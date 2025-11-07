MPreis verkauft Wasserstoff-Anlage an Deutsche: So geht es in Völs weiter

Vor dreieinhalb Jahren hat MPreis eine eigene Elektrolyseanlage errichtet und große Pläne für eine Umstellung auf grüne Energie geschmiedet. Jetzt hat der heimische Lebensmittelhändler die Anlage samt Wasserstoff-Tankstelle an den deutschen Wasserstoff-Hersteller und -Lieferanten Tyczka verkauft. Der hat in Tirol viel vor.