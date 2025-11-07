Kritik an FPÖ-Posting

„Abzocke“-Vorwurf: Mobile Tempokontrollen sorgen in Hall für Streit

Tempo 30 auf den Haller Gemeindestraßen wird nicht von allen eingehalten. Wo und wie kontrolliert wird, sorgt aktuell für Kontroversen.
Michael Domanig

Die Haller FPÖ übt Kritik an mobilen Messstandorten der Stadtpolizei – und postete Fotos der eingesetzten Zivilfahrzeuge. Bürgermeister Christian Margreiter ärgert sich über die „Abzocke“-Vorwürfe – und schließt einen Zusammenhang mit Vandalenakten am Auto nicht aus.

